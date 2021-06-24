40% превысила доля привитых псковичей старше 65 лет

15:06, 24 июня 2021, ПАИ

40% превысила доля привитых псковичей старше 65 лет, сообщил Псковскому агентству информации главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Сейчас болеют в основном молодые люди в возрасте от 30 до 49 лет. Именно эта прослойка будет теперь принимать на себя основной удар коронавируса. Раньше главной мишенью были пожилые граждане, но они молодцы, активно прививаются, плюс многие переболели. А молодежь и не прививается, и переболевших не так много среди них было. Теперь на больничных койках будут чаще встречаться именно молодые люди».

По данным прошлой недели, в 1,6 раза увеличилось количество заболевших среди детей от 1 года до 17 лет, во столько же увеличилось число заболевших среди псковичей от 18 до 29 лет.