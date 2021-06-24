Почти все билеты продали на постановки Астраханского театра в Пскове

17:15, 24 июня 2021, ПАИ

В Пскове на постановки Астраханского драматического театра, который находится в регионе с гастролями, продали практически все билеты. Об этом заявил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Интерес очень большой, чему я очень рад и даже немного завидую. Очень хорошо, что у псковичей и туристов есть интерес и они хотят пойти и посмотреть. Ведь просто так в Астрахань не попадешь, особенно в театр», - отметил Месхиев.

По его словам, худрук Астраханского театра, заслуженный артист РФ Александр Огарев — сильный режиссер, что вдвойне подстегивает интерес псковичей. «До этого мы были два раза на гастролях в Астрахани, все довольны, это было интересно и познавательно. Астраханский театр — один из самых старых в России», - добавил Месхиев.

С 24 по 27 июня Астраханский драматический театр гастролирует в Пскове. Это вторая часть обменных гастролей двух театров, организованных ФГБУК «Росконцерт», согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.