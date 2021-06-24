5 лет тюрьмы получил пскович за сбыт наркотиков

17:36, 24 июня 2021, ПАИ

За сбыт наркотиков пскович получил 5 лет тюремного заключения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов.

С января по март 2019 года он занимался сбытом наркотиков через интернет. Подсудимый наносил граффити на стены зданий с адресом интернет-магазина по продаже наркотиков, а также размещал запрещенные вещества в тайники-закладки на территории города.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.