Дух авантюризма: как живется в псковских Писковичах педагогу из Санкт-Петербурга

17:43, 24 июня 2021, ПАИ

Учительница из Санкт-Петербурга Лариса Епифанова стала победителем программы «Земский учитель» — ее выбрали из ста с лишним претендентов. Сразу после этого она переехала в Псковскую область и стала преподавать в Писковской школе. Газета «Псковская правда» выяснила у Ларисы Епифановой, почему она не может нарадоваться своим новым местом работы и что на самом деле привело ее в регион.

В Санкт-Петербурге Лариса Епифанова жила восемь лет. Там она вышла замуж, окончила магистратуру, а позже родила двух дочерей. Сама Лариса родом из Ижевска, там училась и свою трудовую деятельность начинала тоже там.

«Я в Ижевске 4 года отработала, - рассказывает она. - Но меня там ничего не держало: ни мужа, ни детей. Решила ехать в Санкт-Петербург. Там довольно быстро нашла работу, вышла замуж, дети родились».

Полную версию интервью читайте на сайте газеты.