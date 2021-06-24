Месхиев: Зритель в Пскове эмоциональный

18:08, 24 июня 2021, ПАИ

В Пскове хорошие зрители, эмоциональные, отзывчивые, рассказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев во время пресс-конференции 24 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Аплодисменты стоя, крики браво не редкость»,- заметил Месхиев.

Художественный руководитель Астраханского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Огарев ранее рассказал, что работает над спектаклем с псковскими артистами

«Начали работу над пьесой «Лысая певица». Планируем на конец марта выпуск в стилистике псковского театра»,- отметил Огарев, также поблагодарив за приглашение на гастроли.

«Уже чувствую, что эта работа меня обогатит. Это новые актерские привычки, актерские школы, с которыми всегда полезно соприкасаться. Команда разношерстная, и люди должны собраться под знаменем Ионеско», - отметил он.