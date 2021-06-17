«Лысая певица» появится на сцене Псковского театра драмы

16:09, 17 июня 2021, ПАИ

На сцене Псковского театра драмы в следующем сезоне появится спектакль «Лысая певица», который поставит художественный руководитель Астраханского драмтеатра Александр Огарев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Также псковский театр участвует в обменных гастролях в рамках проекта «Большие гастроли», который организовал Росконцерт согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

Сейчас Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина находится на гастролях в Астрахани, где с 16 по 19 июня представит четыре спектакля. Тогда как в Пскове с 24 по 27 июня Астраханский драматический театр представит пять своих спектаклей.

Как рассказал художественный руководитель Астраханского театра Александр Огарев, в Псков астраханский коллектив привезет спектакли разных жанров, в том числе две премьеры сезона. Псковичам покажут спектакли: «Татуированная роза», «Отель двух миров», комедию «Огонь страстей желанных» по чеховским пьесам «Предложение» и «Медведь», а также детский спектакль «Волшебное кольцо» и в последний день «Вдох-выдох».

«Нам очень приятно приехать на Псковскую землю. Работая в московском театре «Школа драматического искусства», я часто посещал Псковский театр драмы, Пушкинские фестивали, которые здесь проходят, и всегда оставалось ощущение праздника. Надеюсь, что наши гастроли теперь станут праздником и для нас, и для псковских зрителей», – выразил надежду Александр Огарев.