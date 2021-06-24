«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Жаркое лето 2021

20:24, 24 июня 2021, ПАИ

В центре внимания в среду, 24 июня, - последствия рекордной жары. Смотрите в новом выпуске: как влияет палящий зной на здоровье, насколько изменилась работа Скорой помощи из-за жаркой погоды, что из популярных охлаждающих средств может добить наш организм и можно ли заниматься спортом под палящим солнцем.

«Главная тема с Надеждой Назаренко» - новая программа Псковского агентства информации.

В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперт свои — и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».





