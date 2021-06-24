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В Идрице завершается благоустройство территории будущего монумента «Зарождение Знамени Победы»

Так будет выглядеть монумент. Фото pravdapskov.ru

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева напомнила, что сбор средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» губернатор Михаил Ведерников объявил в мае.Об этом пишет «Псковская правда».

- На данный момент, вся сумма которая собрана — это пожертвования физических лиц. Юридических лиц пока мало. Люди жертвуют разные суммы: от 50 рублей до 10 тысяч. Я благодарю всех участников! - подчеркнула Ольга Тимофеева.

С изображением монумента планируется выпустить сувенирную продукцию. Вырученные средства так же будут направлены на создание памятника. Монумент изготавливается 5-6 месяцев. Полную сумму желательно собрать до конца года, чтобы уже весной приступить к монтажу. Читайте, как продвигается сбор денег на народный монумент на странице «Псковской правды»


 

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