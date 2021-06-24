В Идрице завершается благоустройство территории будущего монумента «Зарождение Знамени Победы»

22:10, 24 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева напомнила, что сбор средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» губернатор Михаил Ведерников объявил в мае.Об этом пишет «Псковская правда».

- На данный момент, вся сумма которая собрана — это пожертвования физических лиц. Юридических лиц пока мало. Люди жертвуют разные суммы: от 50 рублей до 10 тысяч. Я благодарю всех участников! - подчеркнула Ольга Тимофеева.

С изображением монумента планируется выпустить сувенирную продукцию. Вырученные средства так же будут направлены на создание памятника. Монумент изготавливается 5-6 месяцев. Полную сумму желательно собрать до конца года, чтобы уже весной приступить к монтажу. Читайте, как продвигается сбор денег на народный монумент на странице «Псковской правды»



