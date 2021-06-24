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Экономика

Свыше 13 млн рублей поступило в бюджет Псковской области от самозанятых в виде налогов

Начиная с момента введения в регионе специального налогового режима, 7150 налогоплательщиков в Псковской области зарегистрировались в качестве «самозанятых». Из них 710 псковичей по тем или иным причинам перестали ими быть. Об этом ПАИ сообщили в УФНС Псковской области.

Примечательно, что 1013 «самозанятых», состоящих на учете в налоговых органах Псковской области, ведут свою деятельность в других регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске.

Кроме того, начиная с января 2021 года «самозанятые» Псковской области оплатили более 13 миллионов рублей налоговых платежей.

Напомним, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории региона с 1 июля 2020 года. Самозанятые граждане освобождаются от необходимости представления какой-либо налоговой отчетности и регистрации контрольно-кассовой техники, а уплата налога производится по льготным налоговым ставкам: 4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, закон позволяет налогоплательщику уполномочить налоговый орган ежемесячно списывать со счета самозанятого лица суммы налога исходя из суммы полученных доходов. Это позволит самозанятому гражданину не волноваться о том, что можно пропустить срок уплаты налога

Отметим, для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. Сделать это можно в любой день с помощью специальных сервисов: мобильного приложения «Мой налог», личного кабинета налогоплательщика или через уполномоченное кредитное учреждение.

В последнем обновлении мобильного приложения «Мой налог» появилась возможность зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход через учетную запись портала госуслуг.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, можно найти на официальном сайте ФНС России.

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