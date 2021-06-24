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Страна и мир

Шесть часов по городским маршрутам Цюриха ездил в трамвае труп мужчины

Трамвай в Цюрихе. Фото Википедия

64-летний пассажир в одном из трамваев Цюриха почувствовал себя плохо. В результате он скончался от остановки сердца. И ещё шесть часов катался по маршруту вместе с живыми пассажирами. Об этом пишет Lenta.ru.
Сын умершего рассказал, что смерть отца обнаружили только через шесть часов кружения трамвая по городу. Один из пассажиров заподозрил, что с мужчиной что-то не так. Дети покойного - сын и дочь - не понимают, почему на их отца так долго никто не обращал внимания. Сейчас они пытаются привлечь внимание швейцарцев к проблеме одиночества и равнодушия.

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