«Всегда почему-то виноват инспектор» – начальник МРЭО о процедуре сдачи экзамена на водительские права

14:13, 25 июня 2021, ПАИ

Прошло три месяца с момента введения нового регламента сдачи экзамена на водительское удостоверение – достаточно времени, чтобы сделать первые выводы. И главный будет таким: человек приспосабливается ко всему.

Как не сдавали, так и не сдают

Весной в СМИ вышло немало материалов о том, что новые правила заметно усложнили жизнь кандидатам в водители и практический экзамен сдают единицы, которым «просто повезло». Однако статистика свидетельствует, что даже с новым регламентом в цифрах ничего существенно не поменялось.

Если раньше город с первого раза поддавался 25-27% претендентов на удостоверение, то теперь город плюс автодромные упражнения в его условиях выполняют 20%. Разница несущественная – при том, что экзамен, очевидно, стал сложнее. Со второй попытки преодолеть испытание получается также примерно у 20%. К третьей дела заметно улучшаются, и город, на радость экзаменуемому, всё-таки сдаётся. С теорией дела обстояли и обстоят гораздо лучше. Здесь процент сдавших стремится к 85 и более.

Удостоверение для трёх улиц

Где есть сложности, должны появляться упрощения и предприимчивые товарищи, которые за «небольшое вознаграждение» готовы помочь сдать экзамен. Начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев заявил, что, во-первых, это невозможно, во-вторых, невозможно тоже.

Весь процесс практического экзамена в обязательном порядке записывают четыре видеокамеры, установленные в учебном автомобиле. Даже если человек за рулём во время экзамена забыл включить «поворотник», то как-то подсказать или даже сделать это за него не представляется возможным. Надеяться можно и нужно только на самого себя.

«Кандидат должен прийти на экзамен и показать готовностью к управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, умение ориентироваться на дороге, знание правил, дорожных знаков, умение маневрировать и, в конце концов, умение поставить автомобиль на парковку. Когда человек всего этого не знает, ему в автошколе дали недостаточное количество часов практики, он физически не выполнит ни одного упражнения, и никто ему не поможет», - подчеркнул Михаил Григорьев.

Если во время экзамена возникают спорные ситуации и ученик уверен, что его «тупо завалили», всегда можно пересмотреть записи с камер и доказать свою правоту либо признать ошибки и отправиться на пересдачу.

Многое, уверен начальник МРЭО, зависит от настроя будущего водителя: он пришёл, потому что «все с моста, и я с моста», или всё-таки осознанно хочет получить удостоверение и сесть за руль. «А то иногда у нас бывает, что экзамен заканчивается, не начавшись: кандидат не доезжает даже до ворот площадки. Ремень не пристегнул, поворотник не включил, поток при выезде не пропустил – всё, экзамен не сдал. Да, так бывает и нередко», - рассказал Михаил Григорьев.

С апреля процедура практического экзамена на категорию B не изменилась. На него отводится не более 30 минут, дольше этого времени испытания длиться не могут.

Стандартного маршрута нет, но есть перечень улиц, по которым инспектор вправе «погонять» экзаменуемого. До апрельских нововведений с неизвестными маршрутами ситуация зачастую выглядела так: после успешной сдачи экзамена новоиспечённый водитель, которого за 20 практических занятий «натаскали» на езду по двум-трём улицам, не способен выехать в город по-настоящему. «Но мы-то выдаём документы, действительные по всей России, а не на трёх псковских улицах», - отметил Михаил Григорьев.

«Вас много, а я один»

С перечнем улиц, которые избраны в качестве экзаменационного полигона, можно ознакомиться в МРЭО у кабинета №110 (здание на улице Труда, 75 в Пскове) и на официальном сайте Госавтоинспекции. Впрочем, добросовестный инструктор должен и сам рассказать о том, что ждёт ученика в «день икс». Но это добросовестный.

По словам начальника МРЭО, некоторые «мастера» предпочитают готовить учеников к экзамену на городских окраинах с потоком в один автомобиль в час. А что, так проще: покатался по Пожиговской, вроде и долг исполнил, и время непыльно провёл. Ученик, будучи заложником ситуации, едет по прямой и думает, что «так и надо», а на экзамене выясняется, что надо совсем не так, точнее не только так.

Это ещё что. Даже после курса практики новичок может не знать, как переключить ближний свет на дальний, какой рычажок отвечает за дворники, какой - за омывайку, как поменять колесо, открыть багажник и топливный бак, не говоря уже в целом о работе систем автомобиля. По принципу «вас много, а я один»: слишком большой поток, чтобы каждому талдычить про рычажки и лампочки. А надо бы.

Как выбрать автошколу

Тем, кто только собирается выбирать автошколу, Михаил Григорьев рекомендовал посмотреть отзывы о ней в интернете.

«Понятно, что они там самые разные, и зачастую автошколы под видом обычных пользователей могут «цапаться» между собой в соцсетях, размещая там гадости. Но тем не менее некоторые выводы сделать всё же можно. Хотя бы и о порядочности администрации. А то иные пишут в сертификате об обучении, что по категории B предоставлено 56 часов практики, но на деле занятий было всего 10-20. В общем-то низкий процент не сдающих с первого раза говорит сам за себя», - заметил руководитель.

Кроме того, следует осведомиться о состоянии материально-технической базы автошколы: достаточно ли автомобилей, какие они. Хорошо бы узнать, как именно преподаётся теория: это бесконечное зазубривание «от сих до сих» или всё-таки подробный разбор правил, знаков, дорожных ситуаций. «Всё это можно выяснить из отзывов», - уверен Михаил Григорьев.

В МРЭО ведут внутреннюю статистику относительно того, ученики какой автошколы сдают экзамены лучше остальных И, по словам начальника ведомства, статистика эта неустойчива: лидеры и аутсайдеры сменяют друг друга с завидной регулярностью.

«Инспектор завалил»

Ежедневно экзамен на водительские права в ГИБДД сдают и пересдают от 120 до 140 человек. Каждый день. Со вторника по субботу. Более ста учеников.

«Некоторые говорят, мол, меня инспектор завалил. Ну, слушайте, с таким потоком инспектору просто невыгодно кого-то заваливать, - заявил начальник МРЭО. - Чем больше будет процент сдавших с первого раза, тем лучше и для статистики, и для жизни – не придётся никого в июне на август записывать, не будет таких очередей. По-хорошему, конечно, надо менять отношение автошкол к обучению подопечных. Они должны нести ответственность за своих учеников, вести их до момента успешной сдачи экзамена и в случае нескольких неудачных пересдач заново и бесплатно провести подготовку. А то люди ходят, ходят, записываются, перезаписываются, а толку?»

Пока происходит ровно обратное: отучился, не сдал с группой с первого раза и всё, дальше сам: договаривайся с инструктором о дополнительных занятиях, плати дополнительные деньги, жди очереди, пробуй, автошкола тем временем в стороне. «Почему региональный комитет по образованию, который выдаёт им лицензии, не интересуется этими вопросами? А то у нас всегда виноват инспектор. Так, может, есть смысл начать с подготовки? Мы-то имеем дело уже с конечным результатом», - подытожил Михаил Григорьев.