Только 13 стран привили больше половины населения от коронавируса

07:55, 25 июня 2021, ПАИ

Всего лишь 13 стран и 6 небольших территорий смогли привить обеими дозами вакцины от COVID-19 свыше 50% своего взрослого населения. Об этом свидетельствуют данные британской научно-аналитической компании Airfinity, пишет газета «Известия».

Речь идет о Сейшельских островах, Израиле, Монголии, Бахрейне, Чили, Мальте, Великобритании, США, Венгрии, Исландии, Уругвае, Катаре, ОАЭ. Также больше половины взрослых граждан вакцинированы на Бермудских островах, Арубе, Синт-Мартене, Ангилье, острове Мэн и островах Кука.

Китай оказался бесспорным лидером в мировом масштабе несмотря на то, что пока страна не перешла 50-процентный рубеж в вакцинации своих жителей. К минувшим выходным в КНР был сделан миллиард прививок от COVID-19 — это более трети от числа уже введенных вакцин во всем мире.

При этом проблема нехватки вакцин оказалась актуальной для многих других уголков планеты. По данным Airfinity, свыше 60 стран и территорий (преимущественно в Африке и Тихоокеанском регионе) не получили ни одной дозы вакцины. Еще дюжина государств смогла привить менее 1% своих граждан.