День моряка отмечается 25 июня

08:25, 25 июня 2021, ПАИ

25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя (Day of the Seafarer). Об этом сообщает calend.ru.

Решение об установлении праздника было принято в 2010 году: государства – члены Международной морской организации, ИМО (англ. International Maritime Organization, IMO), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этой международной даты.

Согласно документу, такой специальный день для людей всех морских профессий необходим, поскольку вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией.