По факту смертельного ДТП в Псковской области возбудили уголовное дело

09:21, 25 июня 2021, ПАИ

По факту ДТП в Локнянском районе возбудили уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

18 июня 2021 года 19-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В салоне находилась его 23-летняя знакомая. При совершении поворота на автодороге Локня - Михайлов Погост в деревне Зелехово Локнянского района водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП девушка получила множественные повреждения, от которых в этот же день скончалась в больнице.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.