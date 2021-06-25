Обвиняемый в 37 наркопреступлениях житель Порховского района отправился в тюрьму

09:52, 25 июня 2021, ПАИ

В тюрьме проведет 35-летний житель Порховского района за покушение на незаконный сбыт наркотических средств на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В составе организованной группы обвиняемый в августе 2020 года систематически совершал особо тяжкие преступления, связанные со сбытом наркотиков на территории Порховского района. Подсудимый размещал наркотики через закладки с использованием интернета и электронных платежных систем.

Покупатели заказывали наркотики через интернет, выбирали вид, массу, город и район для приобретения. После оплаты покупки участники преступной группы сообщали покупателям на сайте или в электронном сообщении информацию о местонахождении наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание от 7 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденным предстоит в исправительной колонии строго режима.