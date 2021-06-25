Спасенный из реки ребенок скончался в реанимации в Пскове
Спасенный из реки ребенок скончался в реанимации в Пскове. Об этом сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
24 июня на городском пляже в Пскове из реки достали тонувшего 9-летнего ребенка. Спасатели оказали пострадавшему ребенку первую помощь.
К сожалению, ребенок скончался в отделении реанимации Детской областной больницы.
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