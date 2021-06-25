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Общество

Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области в июле

C 26 июля 2021 года начинается прием заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инициаторами проектов могут выступить инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта.

В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований продлится до 9 августа 2021 года.

Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Более подробную информацию о порядке прохождения конкурсного отбора в муниципальном образовании можно получить в местных администрациях муниципальных образований или по телефонам горячей линии.

Организатор областного конкурса: управление по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области, контактные данные: 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23, телефоны: (8112) 29-98-00, 29-97-99.

Порядок организации и проведения областного конкурсного отбора, требования к инициативным проектам, выдвигаемым для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определены постановлением администрации Псковской области от 8 июня 2021 года № 179 «Об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

Заявки на участие в областном конкурсе представляются местными администрациями в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» в срок до 13 августа 2021 года. Контактные данные Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»: 180007 Россия, Псков, улица М. Горького, дом 1, корпус 8, офис 213, контактный телефон (8112) 72-19-90, адрес электронной почты: asmopsk@mail.ru.

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