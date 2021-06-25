Пассажирка иномарки госпитализирована после ДТП в Куньинском районе
Пассажирка иномарки госпитализирована после ДТП в Куньинском районе, передает корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.
ДТП произошло на 426-м км трассы М9 «Балтия». Столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Ауди».
По предварительной информации, в момент столкновения «Фольксваген» совершал поворот на д. Плюхново, а автомобиль «Ауди» двигался за ним. Удар пришелся в левый бок «Фольксвагена», от удара автомашина вылетала в кювет.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Фольксваген». Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую женщину.
На месте происшествия работают пожарные, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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Фото: Газета «Пламя» Куньинского района
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