Пассажирка иномарки госпитализирована после ДТП в Куньинском районе

12:25, 25 июня 2021, ПАИ

Пассажирка иномарки госпитализирована после ДТП в Куньинском районе, передает корреспондент газеты «Пламя» Куньинского района.

ДТП произошло на 426-м км трассы М9 «Балтия». Столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Ауди».

По предварительной информации, в момент столкновения «Фольксваген» совершал поворот на д. Плюхново, а автомобиль «Ауди» двигался за ним. Удар пришелся в левый бок «Фольксвагена», от удара автомашина вылетала в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Фольксваген». Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую женщину.

На месте происшествия работают пожарные, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.