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Общество

«СевЗапИнвест» проводит массовую вакцинацию от COVID-19 для своих сотрудников

Северо-Западная инвестиционная компания проводит добровольную вакцинацию сотрудников. Прививочная кампания проходит в несколько этапов по договору с медицинским центром. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

За счет работодателя организована сдача тестов на антитела к коронавирусу. Сотрудники с отрицательным результатом могут вакцинироваться на территории предприятия в специально отведенные для этого дни.

Кроме того, работодатель заключил договор с одной из страховых компаний на случай повторного заражения коронавирусом. Также вакцинированные сотрудники, включенные в этот договор, получают массу корпоративных скидок на другие виды страхования: имущества, автомобиля, путешествия, ипотеки и критических заболеваний.

Первая прививочная кампания «СевЗапИнвеста» была проведена еще в марте этого года.

«Практически все наши подразделения, а их 15, заняты в сфере услуг. Безусловно, нам важно, чтобы люди, которые нам доверяют, чувствовали себя в безопасности: и наши сотрудники, которых на сегодняшний день более восьмисот человек, и гости гостинично-ресторанного, спортивного комплексов, детского центра, бассейнов и спа. Мы соблюдаем все меры безопасности, а также считаем, что обязаны организовать доступную вакцинацию для своих коллег», - отметил генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй.

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