Более 25% осужденных в Псковской области отбывают наказания из-за наркотиков

14:27, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области более 25% осужденных отбывают наказания из-за совершения преступлений, связанных с наркотиками. Об этом заявил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции Рустам Кохан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

Всего за пять лет в регионе осудили 1049 граждан.

«Одним из главных инструментов является административная практика, которая позволяет своевременно пресечь дальнейшую преступную деятельность».

За 5 месяцев 2021 года на территории области выявлено 278 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков.

По словам Рустама Кохана, в школах и учебных заведениях провели 136 профилактических мероприятий.

«Разработаны лекции для родителей и школьников, которые согласованы со специалистами. Работа идет в волонтерской группе, взаимодействие с военной полицией, по воинским частям», - подчеркнул Кохан.