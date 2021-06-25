Более 25% осужденных в Псковской области отбывают наказания из-за наркотиков
В Псковской области более 25% осужденных отбывают наказания из-за совершения преступлений, связанных с наркотиками. Об этом заявил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции Рустам Кохан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.
Всего за пять лет в регионе осудили 1049 граждан.
«Одним из главных инструментов является административная практика, которая позволяет своевременно пресечь дальнейшую преступную деятельность».
За 5 месяцев 2021 года на территории области выявлено 278 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков.
По словам Рустама Кохана, в школах и учебных заведениях провели 136 профилактических мероприятий.
«Разработаны лекции для родителей и школьников, которые согласованы со специалистами. Работа идет в волонтерской группе, взаимодействие с военной полицией, по воинским частям», - подчеркнул Кохан.
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