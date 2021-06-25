Менее 600 наркозависимых пациентов зарегистрировано в Псковской области

14:35, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области зарегистрировано менее 600 наркозависимых пациентов. Об этом рассказал главный внештатный нарколог комитета по здравоохранению Псковской области Сергей Кремс на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.

«Не все наркопреступники являются наркозависимыми, но есть вероятность, что они потом начнут», - отметил Кремс.

У 800 жителей региона диагностировали потребление наркотиков с последствиями, 538 — проходят дополнительные обязанности, возложенные судом (диагностические и профилактические мероприятия).

«Цифры объективно не отражают реальность, теоретически до 6 тысяч человек могут быть наркозависимыми в Псковской области, - отметил Кремс. - Мы зарегистрировали только 0,1%».