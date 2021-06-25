Рустам Кохан назвал самые «наркотические» районы Псковской области
Самые «наркотические» районы Псковской области назвал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции Рустам Кохан на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 25 июня.
Лидерами по употреблению наркотиков стали жители Опочки, Опочецкого района, Великих Лук, Печорского района, Пскова, Себежа и Порхова.
По словам спикера, первым муниципалитетом, где выявили наркотики, стала Опочка.
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