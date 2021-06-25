30% московских сотрудников переведут на дистанционный режим работы с 28 июня

15:12, 25 июня 2021, ПАИ

Перевод на дистанционный режим коснется 30% московских сотрудников за исключением вакцинировавшихся, сообщает Telegram-канал Оперштаба Москвы.

Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчете 30%. Также на дистанционку переводятся все работники старше 65 лет и граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения Москвы.

Требования о переходе на удаленку не распространяются на медорганизации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.