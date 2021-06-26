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Экономика

Белорусская делегация обсудила с руководством ОЭЗ «Моглино» вопросы сотрудничества

Делегация Витебской области Белоруссии под руководством главы администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаила Скурата посетила особую экономическую зону «Моглино», передает корреспондент ПАИ.

На встрече с руководством ОЭЗ «Моглино» участников делегации представил председатель комитета по экономическому развитию Псковской области Андрей Михеев. Он напомнил, что у свободной экономической зоны «Витебск» и ОЭЗ «Моглино» подписано соглашение о сотрудничестве.

«Вчера мы обсудили вопросы экономического сотрудничества по взаимодействию бизнеса. Сегодня день посвящен сотрудничеству особых экономических зон. Речь идет о взаимодействии и резидентов, и управляющих компаний», - сказал Андрей Михеев.

Презентацию ОЭЗ «Моглино» представил ее руководитель Антон Яковлев. Он напомнил, что особая экономическая зона — это две площадки. «На первой площадке полностью подготовлена инфраструктура: электричество, газ, вода, телефония, подведены свои энергоресурсы. В этом плане настоящие и будущие резиденты обеспечены», - отметил он.

Руководитель ОЭЗ «Моглино» также отметил, что на обеих площадках достаточно электрической мощности. «У нас электрической мощности много. Мы можем разместить любое энергоемкое производство. Тарифы ниже, чем в Пскове и Санкт-Петербурге. В этом плане для резидентов мы привлекательны», - сказал он. Отметив, что только по этой причине петербургская фирма, один из резидентов, покинула Санкт-Петербург и разместила свое производство на площадке «Моглино».

Также Антон Яковлев рассказал о привлекательных условиях аренды и возможностях сопровождения инвестпроектов.

На сегодня в ОЭЗ «Моглино» пришли 18 резидентов. В основном все они представляют сферу промышленного производства. «В этом плане мы избирательны к своим резидентам. Не хотим и не можем принимать всех подряд», - сказал Антон Яковлев.

В свою очередь Михаил Скурат рассказал, что свободной экономической зоне «Витебск» в этом году исполняется 22 года. «Работает 56 предприятий, работающих 56 тысяч. То, что сегодня берем из бюджета, в полтора раза больше отдаем в бюджет за счет социальных налогов, увеличения заработной платы, увеличения объемов, увеличения экспорта. По соотношению частных компаний и государственных до 30% составляют государственные компании. Многие были противниками предоставления льгот этим компаниям, но мы сделали расчеты и показали, что, предоставляя льготы на рубль, государство получит три», - рассказал он.

По словам Михаила Скурата, сегодня практически все предприятия СЭЗ «Витебск» работают с прибылью. «Темп роста объема производства составляет 156 %», - сказал он.

По словам белорусских коллег, им интересно сотрудничество с ОЭЗ «Моглино». Значительным преимуществом они считают стоимость тарифов на электроэнергию на площадках технопарка.

«Для нас это интересно. Стоимость электроэнергии у нас другая. Раза в три умножайте», - сказал Михаил Скурат.

Также белорусских гостей интересовали объемы вложений в инфраструктуру площадок, критерии, по которым предприятия могут получить статус резидентов «Моглино».

Андрей Михеев пояснил, что основное условие для размещения в ОЭЗ капвложения должны быть минимум 120 млн рублей, из них 40 млн рублей в первые три года.

В заключение встречи белорусская делегация побывала на предприятиях-резидентах «Моглино». В частности, посетила предприятие по производству систем выхлопа газов для легковых автомобилей «Веллеранд Аутоматив Рус», завод по производству монокристаллов углерода (синтетических алмазов) и монокристаллических пластин, востребованных в радиоэлектронной промышленности, ООО «Синтез Технолоджи», а также ознакомилась с первым этапом строительства якорного резидента ОЭЗ — завода «Титан-Полимер».

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