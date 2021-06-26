Руководитель белорусской делегации: В ОЭЗ «Моглино» выгодные условия для инвесторов

10:15, 28 июня 2021, ПАИ

В ОЭЗ «Моглино» выгодные условия для инвесторов. Такое мнение высказал руководитель белорусской делегации, глава администрации свободной экономической зоны «Витебск» Михаил Скурат по итогам визита.

«В ОЭЗ «Моглино» более выводные условия, чем в Белоруссии: государством больше выделяется средств на инфраструктуру. Я немножко удивлен, почему так мало инвесторов», - сказал он.

По его словам, у белорусских коллег «сложнее с инфраструктурой, сложнее со средствами. «Мы такие площадки не строим, модули не строим, у нас нет управляющей компании, нет больших зданий, которые мы сдаем в аренду. У нас такая же свободная экономическая зона, но больше раз в 20. У нас сегодня 56 предприятий, 17 тыс. работающих. Количество инвесторов растет», - сказал он.

Руководитель белорусской делегации отметил, что свободные экономически зоны развиваются. «Их сегодня в мире более пяти тысяч. И каждая страна создает такие зоны, понимая, что, давая налоговые послабления, государство потом получит в бюджет в разы больше. «Развитие вашей особой экономической зоны - по примеру Китая. Все правильно делается. Инвесторы будут», - выразил уверенность Михаил Скурат. И добавил, что за два дня белорусская делегация много посмотрела. «Впечатляет», - отметил он.