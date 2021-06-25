Синоптики России предупреждают о «сухих грозах» в местах высоких температур

18:33, 25 июня 2021, ПАИ

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«Сухие грозы» - явление довольное редкое и бывает исключительно при аномально высоких температурах. Об этом сообщает Гидрометцетр России. «Когда воздух настолько раскалён, что влага просто не долетает до земной поверхности», - объясняют суть «сухих гроз» синоптики.

«Но частицы пыли с разным зарядом в тучах сталкиваются, и возникает гром. При этом дождя нет. «Сухие грозы» полностью опровергают поговорку: «Нет грома без дождя» - объясняют суть явления специалисты.



«Сухие грозы» опасны тем, что увеличивается риск возникновения пожаров. Когда гроза с дождем, то даже если и возникают искры, то дождь тушит эту искру. А здесь при сухой погоде и сухой грозе достаточно искры, чтобы воспламенилась где-то сухая трава либо сухая хвоя.

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро.

Поскольку в Псковской области сохраняется погода с высокими температурами, то псковичи вполне могут столкнуться со столь редким погодным явлением, как «сухие грозы».