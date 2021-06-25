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Происшествия

Супруги едва успели спастись из внезапно вспыхнувшего автомобиля

Фото с места происшествия

Мужчина и его беременная супруга едва успели спастись из внезапно вспыхнувшего автомобиля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Возгорание автомашины произошло 25 июня на 371-м км федеральной трассы «СПб-граница с Белоруссией» в сторону Новгородки. Автомобиль «Опель» двигался из Пушкинских Гор в Псков и загорелся при движении по автодороге. В автомобиле находились два человека, им удалось спастись. Беременная многодетная мать успела выскочить из автомобиля в последний момент.

Женщина рассказала, что на трассе водитель встречной автомашины подавал сигналы фарами, но они не сразу поняли в чем дело. Потом в салон повалил дым. Они выскочили и успели забрать документы на автомобиль. Огонь моментально охватил автомобиль. Израсходовали два огнетушителя, но это не принесло результата. Бензобак автомобиля был полным.

Подробности произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия: автомобиль загорелся при движении по автодороге
    Фото: ПАИ

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