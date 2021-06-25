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Страна и мир

Миллионерша из Великобритании похоронила своего мужа дельфина

Дельфин Синди скончался от болезни желудка. Фото origo.hu

В Израиле скончался дельфин, за которого вышла замуж экстравагантная миллионерша Шэрон Тендлер из Великобритании. Она увидела дельфина в 26 лет и, по её словам, сразу почувствовала «взаимную симпатию и связь». Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Mirror. 

В 2005 году миллионерша решила устроить пышную свадьбу с дельфином. На ней присутствовали гости как со стороны невесты, так и со стороны жениха. Журналистам новобрачная миллионерша сказала: «Это не извращение. Синди — любовь всей моей жизни. Но я люблю его не так, как женщина любит мужчину. Я испытываю к нему чистую любовь и глубокую привязанность».

Дельфин Синди скончался от болезни желудка. Его «супруга» заявила, что больше никогда не выйдет замуж, назвав себя «женой одного дельфина». Их «брак» просуществовал 16 лет.

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