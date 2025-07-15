Спортсменки Псковской области выиграли международный турнир по пляжному волейболу

13:35, 15 июля 2025, ПАИ

Спортсменки из Псковской области стали победителями международного турнира по пляжному волейболу «Себежский вызов», который прошёл в Себеже 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»



Фото: спортшкола «Бригантина»







Соревнования проводились среди девушек 2011-2012 годов рождения. За медали боролись волейболистки из Пскова, Себежа, Идрицы, Пустошки, Невеля и Витебской области.

Золото выиграли Анна Андреева из Пустошки и Валерия Клинова из Пскова. Серебро на счету псковичек Варвары Веременко и Дарьи Савостиной. Бронзу завоевала смешанная команда из Себежа и Идрицы – Мария Шувалова и Мария Карандашева.

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