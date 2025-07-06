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Дмитрий Демидов подчеркнул значение Кургана Дружбы для отношений молодёжи России и Белоруссии

Курган Дружбы способствует развитию дружбы между молодыми людьми России и Беларуси, заявил председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов в вилеоролике, который опубликован в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Дмитрий Демидов. Скриншот из видеоролика в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По словам Демидова, ежегодно растет число участников и география встреч на Кургане Дружбы, где вчера, 5 июля, 470 юношей и девушек совместно готовят творческие выступления и участвуют в спортивных соревнованиях.

Демидов подчеркнул, что воспитание молодежи в духе единства и согласия, как это было в годы Великой Отечественной войны, является важной задачей. Он отметил, что пример ветеранов вдохновляет молодое поколение на дружбу и совместное противостояние вызовам.

5 июля в Себежском округе Псковской области прошла 66-я встреча на Кургане Дружбы. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ Наталья Мельникова, другие официальные лица и участники молодежного лагеря России и Беларуси.

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