Дмитрий Демидов подчеркнул значение Кургана Дружбы для отношений молодёжи России и Белоруссии

13:10, 06 июля 2025, ПАИ

Курган Дружбы способствует развитию дружбы между молодыми людьми России и Беларуси, заявил председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов в вилеоролике, который опубликован в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам Демидова, ежегодно растет число участников и география встреч на Кургане Дружбы, где вчера, 5 июля, 470 юношей и девушек совместно готовят творческие выступления и участвуют в спортивных соревнованиях.

Демидов подчеркнул, что воспитание молодежи в духе единства и согласия, как это было в годы Великой Отечественной войны, является важной задачей. Он отметил, что пример ветеранов вдохновляет молодое поколение на дружбу и совместное противостояние вызовам.

5 июля в Себежском округе Псковской области прошла 66-я встреча на Кургане Дружбы. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, сенатор РФ Наталья Мельникова, другие официальные лица и участники молодежного лагеря России и Беларуси.