Чуть не отобрали детей: семья из Германии спаслась бегством в Псковскую область

13:06, 15 июля 2025, ПАИ

Ещё одна семья переселенцев прибыла в Псковскую область из Германии сегодня, 15 июля. Там Елена Рындина проживала с 2008 года, но теперь решила вместе с детьми переехать в Россию. По каким причинам выбор пал именно на Псков, женщина рассказала в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Здесь земля очень православная, христианская, люди очень верующие. Я сказала своему отцу: мы удачно убежали, попали сюда. И он ответил: на Псковской земле очень добрые люди и очень красивая природа. Господь привёл нас именно сюда, потому что я молилась и многие люди молились, чтобы у нас всё получилось», – поделилась Елена Рындина.

Принять решение о переезде в Россию заставило недопонимание в школе, возникшее в этом учебном году. «Я хотела перевести свою дочь в другую школу, а мне не дали. Вместо этого заявили на меня в органы опеки. Органы опеки нас проверили, всё у нас хорошо. Я подключила частных психологов, предоставила заключения, что у меня всё хорошо и детям тоже хорошо. Мы должны были пойти в другую школу, а нас туда уже не брали»,– рассказала переселенка.

Она направила жалобу в федеральное министерство образования, и школу быстро нашли. Однако комитет по защите детей снова составил акты и предложил план помощи. «Там были такие простые пункты, которые мы и так выполняли, но для меня сам план был очень странным. Зачем он? Но последний пункт был такой: если не подписываю этот план, то они имеют право подать в суд на меня. И я подписала. Но они все равно подали в суд на лишение родительских прав», – вспоминает женщина.

По ее словам, было собрано много защитных писем, но судья руководствовался только распоряжениями комитета по защите детей, а «на адвоката давили». «Там нет никакой правды совершенно. А у меня был страх за детей, что с ними будет, ведь дети – это самое главное», – отметила Елена.

Кроме того, она столкнулась с русофобией. «Видно, что сейчас большая русофобия проявляется. Особенно от людей, которые представляют государственные институты, школы. Это всё негласно, завуалированно. Но там жизни нет», – продолжила переселенка.

Елена призналась, что всегда хотела жить в России. «У детей теперь есть будущее. Конечно, это будет трудный адаптационный период. Мы были в России, когда приезжали на каникулы, в гости. Но это другое, чем переехать жить, потому что там всё-таки есть друзья, свой круг. И, конечно, школа будет полностью на русском языке, это тоже будет сложновато первое время. Но это всё преодолимо, надо просто набраться терпения», – заметила она.

Сама же женщина планирует реализовать свою давнюю цель и стать учителем истории.

Елена Рындина также рассказала, что была потрясена организованной в регионе встречей. Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская и её команда поддерживали семью в пути.

«С семьёй мы познакомились буквально месяц назад. Мы списались, собрали все необходимые пакеты документов, которые нам будут нужны, чтобы оформить в дальнейшем гражданство. Дали им рекомендации, как необходимо двигаться, каким видом транспорта. Семья проделала непростой путь до Калининграда, потом до Москвы и оттуда уже в Псков. Семья православная. В дальнейшем планирует посещать православную гимназию. А уже сразу с поезда семья готова посещать православный лагерь при Троицком соборе», – рассказала Елена Полонская.

Сегодня также начнётся процедура оформления необходимых документов и постановка семьи на миграционный учет.

Первые месяцы семья будет проживать в «Детской деревне – SOS». «Нам это позволит оперативно сопровождать её в персональном режиме, оформлять все необходимые документы. Уверена, что в дальнейшем поможем и со служебным жильём, окажем поддержу», – отметила уполномоченный.

В 2025 году из европейских стран на территорию Псковской области на постоянное место жительства переехало более 350 человек. «Это преимущественно семьи с детьми в возрасте от 33 до 55 лет. Это работоспособный возраст. Все граждане имеют востребованные на рынке труда в Псковской области специальности. Люди едут уже с пониманием, где они будут работать, жить. Многие приобретают жильё. Мы смело можем сказать, что это люди, которые не транзитно проезжают через Псковскую область, а люди, которые приезжают с намерением жить, работать, трудиться на благо региона», – подчеркнула Елена Полонская.

Напомним, что с начала реализации государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Псковскую область с 2010 года по май 2025 года переселилось 12 440 соотечественников из 25 стран, в том числе в 2024 году – 539 человек, за январь – май 2025 года – 234 человека из 14 стран.