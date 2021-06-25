После прошедшего урагана глава Великолукского района обратился к жителям

21:35, 25 июня 2021, ПАИ

В связи с прошедшим по Великим Лукам ураганом к жителям обратился глава Великолукского района Алексей Кузьмин. Псковскому агентству информации об этом сообщила газета «Наш путь».

«Уважаемые жители Великолукского района! Сегодня мы все столкнулись с буйством стихии, которое затронуло все южные районы Псковской области. В данный момент принимаются все необходимые меры и прилагаются все усилия для устранения последствий урагана. Призываю вас сохранять спокойствие и по возможности оказывать помощь друг другу. Помните, насколько бы страшна ни была стихия, все мы вместе способны преодолеть любое испытание!» – сказал Алексей Кузьмин.