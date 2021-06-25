Дерево упало на газораспределитель в Великих Луках
Дерево упало на газораспределитель в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
25 июня поваленное ураганом дерево упало на газораспределитель на перекрёстке улиц Широкой и Глинки в Великих Луках.
Газовая служба ликвидирует последствия. По предварительным данным, никто не пострадал. В домах пока газ не отключён.
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