Дерево упало на газораспределитель в Великих Луках

21:40, 25 июня 2021, ПАИ

Дерево упало на газораспределитель в Великих Луках, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

25 июня поваленное ураганом дерево упало на газораспределитель на перекрёстке улиц Широкой и Глинки в Великих Луках.

Газовая служба ликвидирует последствия. По предварительным данным, никто не пострадал. В домах пока газ не отключён.