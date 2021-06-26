«Псковская сводка», выпуск № 7

17:00, 26 июня 2021, ПАИ

Седьмой выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 26 июня, в 17:00.

Выпуски проекта можно увидеть еженедельно в субботу на портале Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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