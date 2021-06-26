Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Усвятах

13:47, 26 июня 2021, ПАИ

В Усвятах дорожная полиция задержала пьяного водителя-рецидивиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

20 июня у одного из домов на Гражданском переулке остановили для проверки автомобиль ИЖ. За рулём находился 49-летний пьяный водитель. Мужчина дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.

Повторно задержанные за рулём пьяные водители в течение года привлекаются к уголовной ответственности.