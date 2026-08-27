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Общество

«Школа будущих родителей»: как подготовить ребёнка к детскому саду

Дошкольное образование – это важнейший этап в жизни ребёнка и фундамент, на котором строится его будущее. Для максимально успешной адаптации родителям нужно воспитывать и обучать детей первым навыкам с самого раннего возраста.

О том, как помочь малышу легко привыкнуть к новому окружению, как правильно поставить ребёнка на очередь в детский сад и какие льготы существуют, в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказала консультант отдела региональной политики министерства образования Псковской области Алёна Степанова. Подробнее – в видео.

Проект «Школа будущих родителей» направлен на информирование молодых семей о планировании, рождении и воспитании детей, а также о мерах социальной поддержки для семей с детьми.

В рамках реализации программы на сайте ПАИ выйдет серия интервью с ведущими экспертами, в том числе с врачами и педагогами, о планировании, рождении, воспитании и особенностях взаимоотношений в семье, а также о возможностях и перспективах для семей с детьми, об их социальной и иной поддержке и юридических нюансах в области семейного права.

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