Неизвестный расстрелял людей в Ивановской области, один человек погиб
Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Двое пострадавших попали в реанимацию, врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Личность злоумышленника установить пока не удалось.
По предварительным данным, перестрелка была в городе Кохма. Причиной стала бытовая ссора.
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