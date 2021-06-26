Неизвестный расстрелял людей в Ивановской области, один человек погиб

11:43, 26 июня 2021, ПАИ

Один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Двое пострадавших попали в реанимацию, врачи оценивают их состояние как тяжёлое. Личность злоумышленника установить пока не удалось.

По предварительным данным, перестрелка была в городе Кохма. Причиной стала бытовая ссора.