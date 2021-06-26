В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в хулиганстве

12:18, 26 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в хулиганстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

25 июня поступило сообщение, что на одной из АЗС на улице Гоголя мужчина нецензурно выражается в адрес работников, мешая осуществлять заправку автомобилей.

Прибывшие росгвардейцы задержали 50-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.