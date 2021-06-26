Псковскому зооприюту «Лесопилка» требуются сотрудники

17:44, 26 июня 2021, ПАИ

Приюту для бездомных животных «Лесопилка» требуются сотрудники на постоянной основе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте приюта.

В обязанности сотрудников входит уход за животными, их кормление, уборка вольеров, клеток и помещений, мытьё посуды, выгул, помощь в проведении медицинских процедур, неотложные работы, а также встреча посетителей и показ животных.

Обязательная стажировка, которая оплачивается в размере 50 %. Оплата постоянным сотрудникам без задержек из пожертвований на приют — 800 рублей за смену. График работы – два через два и три через три с 09:30 до 19:30 (20:00).

Приют обращает внимание, что подростки на постоянную работу не принимаются. На время летних каникул школьники могут заняться волонтёрской работой в приюте. Возможна также летняя практика, все документы предоставляются.

По всем вопросам обращаться к руководителю приюта по телефону 8-911-362-31-25.