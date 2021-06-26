Михаил Ведерников: Все службы продолжают заниматься восстановлением электроснабжения
Сегодня все службы продолжают заниматься восстановлением электроснабжения и сбором данных о повреждениях из-за прошедшего грозового фронта, сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона отметил, что со вчерашнего вечера были устранены сотни обрывов, но по мере получения информации с мест выявлено значительное количество новых проблем. Уже сегодня гроза ударила по Невельскому району, оборвав несколько линий.
В настоящий момент картина следующая: отключёнными остаются порядка 979 населённых пунктов. Половина из них приходится на Великолукский, Себежский и Невельский районы.
По данным специалистов «Россети Северо-Запад», на линиях 10 кВт, которые были отключены вчера, основные работы будут завершены к исходу дня, на тех линиях, которые оборвало сегодня, – до завтрашнего вечера.
Дальше будет продолжаться точечная отработка заявок населения. Губернатор напомнил, что оставить заявку можно по номеру горячей линии 8-800-220-0-220 .
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