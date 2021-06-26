В Невеле велосипедист совершил наезд на автомобиль «Мазда»
В Невеле на улице Энгельса, 12 мужчина на велосипеде ехал по проезжей части. В это время водитель автомобиля «Мазда», находясь на обочине, открыл дверь, не увидев проезжающего велосипедиста, сообщил Псковскому агентству информации корреспондент газеты «Невельский вестник».
Он, в свою очередь, не обратил внимания на открывающуюся дверь и совершил наезд на машину, в результате чего упал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой. Потерпевшему оказана медицинская помощь.
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