В Невеле велосипедист совершил наезд на автомобиль «Мазда»

21:36, 26 июня 2021, ПАИ

В Невеле на улице Энгельса, 12 мужчина на велосипеде ехал по проезжей части. В это время водитель автомобиля «Мазда», находясь на обочине, открыл дверь, не увидев проезжающего велосипедиста, сообщил Псковскому агентству информации корреспондент газеты «Невельский вестник».

Он, в свою очередь, не обратил внимания на открывающуюся дверь и совершил наезд на машину, в результате чего упал. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой. Потерпевшему оказана медицинская помощь.