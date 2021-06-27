Пскович пытался украсть электроинструменты стоимостью 17 тысяч рублей

14:10, 27 июня 2021, ПАИ

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26 июня в Пскове сотрудниками Росгвардии был задержан 27-летний мужчина, попытавшийся украсть из магазина электроинструменты на сумму более 17 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 15:00 в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы, прибыв на место, задержали 27-летнего мужчину, который пронёс электроинструменты через кассу, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан в полицию.