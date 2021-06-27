28 июня в Великолукском районе не будут работать детские сады

17:24, 27 июня 2021, ПАИ

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Завтра, 28 июня, в связи с необходимостью ликвидации последствий стихии дошкольные образовательные учреждения Великолукского района будут закрыты. Об этом сообщает газета «Наш путь».

За дополнительной информацией следует обращаться к заведующим дошкольными учреждениями и в Управление образования администрации Великолукского района по телефону (8 81153) 5-79-36.