28 июня в Великолукском районе не будут работать детские сады
Завтра, 28 июня, в связи с необходимостью ликвидации последствий стихии дошкольные образовательные учреждения Великолукского района будут закрыты. Об этом сообщает газета «Наш путь».
За дополнительной информацией следует обращаться к заведующим дошкольными учреждениями и в Управление образования администрации Великолукского района по телефону (8 81153) 5-79-36.
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