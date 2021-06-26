Последствия урагана устраняют на территории детских садов в Великих Луках

11:37, 26 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках устраняют последствия урагана, работы ведутся на территории детских садов, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Упавшими накануне деревьями завалило дороги, а также жилые дома и территории предприятий и учреждений.



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости»













В настоящее время силами сотрудников, родителей и административного персонала ведётся уборка территорий детских садов, в том числе детского сада № 20, где 25 июня из-за непогоды деревья упали на детские конструкции и забор. Из людей никто не пострадал.

Власти города призывают великолучан выйти сегодня на общегородской субботник для ликвидации последствий стихийного бедствия в своих дворах, на территориях учреждений, предприятий. За помощью в организации субботников необходимо обратиться в управляющие компании по месту жительства.