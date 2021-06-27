Глава Печорского района Сергей Тарасик: Желаю молодёжи претворения в жизнь всех заветных желаний

21:16, 27 июня 2021, ПАИ

Глава Печорского района Сергей Тарасик поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи, пишет газета «Печорская правда». В своём поздравлении он отметил, что молодость – это пора поиска, когда каждый выбирает свой жизненный путь.

«Знаем, сегодня молодым нелегко. Но большинство юношей и девушек своей целеустремлённостью, инициативой и трудолюбием доказывают готовность приумножения славных традиций, которыми гордится страна. Ваши успехи сегодня – это процветание нашей Родины завтра. Желаю претворения в жизнь всех заветных желаний, стремлений и надежд, реализации умений, талантов и дарований. Будьте счастливы и любимы!» – пожелал Сергей Тарасик, пишет издание.

Глава Печорского района отметил, что патриотизм и духовность нации неисчерпаемы и, конечно, только молодым и энергичным, начинающим свой путь, по силам воплотить в жизнь большинство из них.