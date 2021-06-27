Нетрезвый водитель попал в аварию в Плюсском районе
Нетрезвый водитель попал в аварию в Плюсском районе, передаёт корреспондент газеты «Плюсский край».
ДТП произошло 27 июня на 35-м км региональной дороги Заполье – Гдов, вблизи дер. Б. Захонье Плюсского района.
Предположительно, на опасном участке автодороги водитель не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет.
По предварительным данным, водитель не имел права управления транспортным средством и находился с состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии пострадал пассажир автомашины. Пострадавший мужчина доставлен в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и врачи скорой медицинской помощи.
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