Глава Порховского района Юрий Семенов пожелал молодёжи бесконечной увлечённости и уверенных стремлений

22:03, 27 июня 2021, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семенов поздравил молодёжь Порхова с праздником, сообщает редакция газеты «Порховский вестник». Он отметил, что молодёжь – это огромный потенциал развития страны.

«Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодёжи Порховского района, подающими большие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Достойны уважения пытливость и трудолюбие молодых людей, их внимание к людям и окружающему миру. Именно эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Поздравляя юношей и девушек Порховского района с праздником, я искренне надеюсь, что присущее современным молодым людям чувство социальной справедливости, азартная предприимчивость и здоровые амбиции дадут результат, который пойдёт на пользу всей России», – пожелал глава района, пишет издание.

Поздравляя порховчан с Днём молодёжи, Юрий Семенов пожелал юношам и девушкам радости, бесконечной увлечённости, постоянного воодушевления и уверенных стремлений к великим победам.

«Веселитесь, радуйтесь, ведь вы молоды. Пусть самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, достижениями и невероятными ощущениями счастья», – добавил он.



