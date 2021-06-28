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День святого Вита наступил по народному календарю

28 июня православные вспоминают мученика периода раннего христианства святого Вита, пишет calend.ru.

По преданию, семилетний сын сицилийского сенатора-язычника принял христианство, попав под влияние своего наставника. Во время гонения на христиан Вит поехал в Рим, там он изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель пожелал, чтобы святой молился римским богам, но тот отказал ему. За это Вита арестовали и бросили в клетку ко львам, но звери оставили его невридимым. Тогда мученика отправили на казнь в котле с кипящим маслом.

Святой Вит получил известность в Европе. В Германии верили, что танцы перед статуей святого в этот день помогают обрести здоровье и избавиться от болезней. Особенно на его помощь надеялись больные нервным заболеванием. Танцы называли «плясками святого Вита».

На Руси люди наблюдали за погодой. «Дождь на Фита — плохо для жита», — говорили в народе. Кроме того, после этого дня нельзя было сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Крестьяне начинали охранять поля от скотины, а животных — от сочной зелени. Считалось, что они могут объесться свежих побегов на хлебном поле и заболеть, либо погибнуть. Также нужно было молиться святому для защиты скота от напасти.

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