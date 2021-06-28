Ситуация с коронавирусом стабилизируется в ближайшие дни — учёные

07:24, 28 июня 2021, ПАИ

Учёные СПбГУ ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом на уровне не выше 22,5 тысячи новых случаев в ближайшие дни, пишет газета «Известия».

Завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров рассказал, что результаты сведений, полученных по COVID-19 за прошедшую неделю, показывают, что с 24 июня число новых случаев заболевания колеблется незначительно. К 15 июля прогнозируется, что общее число пациентов с коронавирусом может достигнуть 500 тысяч, а затем станет уменьшаться.

Напомним, с зимы в России началась масштабная вакцинация населения от коронавируса. Прививку может сделать бесплатно любой желающий. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». В Псковской области