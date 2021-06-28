Ливни и грозы надвигаются на юг Псковской области

10:13, 28 июня 2021, ПАИ

На юг Псковской области надвигаются ливни и грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 12:00 до 14:00 на территории региона, преимущественно в южных районах, ожидаются грозы, местами ливни. При грозах также возможно кратковременное усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. А также следует при возможности поставить машину в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует избегать рекламных щитов и шатких строений, а также деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе по возможности оставайтесь дома, закройте окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи. Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землей, например зарытый стальной лист). Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Также рекомендуется отказаться от просмотра телевизора, использования телефонов и радио.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, с мобильного – 112 или 101.