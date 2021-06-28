Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ливни и грозы надвигаются на юг Псковской области

На юг Псковской области надвигаются ливни и грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 12:00 до 14:00 на территории региона, преимущественно в южных районах, ожидаются грозы, местами ливни. При грозах также возможно кратковременное усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

При сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. А также следует при возможности поставить машину в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует избегать рекламных щитов и шатких строений, а также деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

При грозе по возможности оставайтесь дома, закройте окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи. Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель проводник, находящийся в контакте с землей, например зарытый стальной лист). Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Также рекомендуется отказаться от просмотра телевизора, использования телефонов и радио.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, с мобильного 112 или 101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

28 июня 2021

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Псковской области
28 июня 2021

Жителей Великолукского района поблагодарили за помощь в ликвидации последствий стихии

28 июня 2021

108 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
28 июня 2021

Великолукская администрация поблагодарила граждан за помощь в устранении последствий урагана
28 июня 2021

Дожди и до +26 градусов ожидается в Пскове 28 июня
28 июня 2021

В Псковской области удвоилась динамика вакцинации
28 июня 2021

График выходных дней на 2022 год утвердили в России
28 июня 2021

«Титан-Полимер» показал белорусской делегации строительство первой очереди производства

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...